Donnarumma: “Il Psg ha grande storia, è uno dei migliori club al mondo”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Psg. Queste le dichiarazioni.

GIANLUIGI, SEI UN GIOCATORE DEL PARIS SAINT-GERMAIN. CHE ESTATE PER TE! “Vivo tante emozioni, tra la vittoria all'Euro e il mio arrivo oggi. Io sono qui, sono molto felice di far parte di questo grande club e sono qui per provare a vincere. È un grande club, con una grande storia e sono felice di poterne far parte".

COSA PENSI DI QUESTA NUOVA SFIDA CHE TI ASPETTA? “Sto aprendo un nuovo capitolo della mia vita, sono cresciuto molto a Milano e ora mi sento pronto per questa nuova avventura qui. Il Psg è uno dei migliori club al mondo, quindi sono orgoglioso di essere qui e spero di poter fare grandi cose. Ho visto molto le partite del Psg in televisione perché è sempre stata una squadra incredibile. È normale sognare di evolversi un giorno con tutti i campioni che ci sono. Quindi per me, questo è qualcosa di incredibile".

SCOPRIRAI LA CHAMPIONS LEAGUE IN PARTICOLARE IN QUESTA STAGIONE... “La Champions League è una competizione molto importante e per me è importante giocare. Ho provato a farlo per anni. Non ci sono riuscito, e sono impaziente di scoprirlo con il Psg".

QUALI SONO I TUOI OBIETTIVI CON IL PSG? “Il mio obiettivo è crescere sempre di più allenandomi sempre al massimo e non ponendo mai limiti. Negli ultimi anni ho accumulato un po' di esperienza. Mi sento pronto per affrontare questa nuova, importante e magnifica sfida. Voglio vincere il più possibile e dare gioia ai tifosi".

HAI PARLATO CON MAURICIO POCHETTINO PRIMA DI ARRIVARE? “Ho potuto parlare con l'allenatore prima di venire qui, abbiamo parlato un po', era contento che fossi venuto. È un grande allenatore e un grande uomo, quindi sono anche molto felice di essere qui con lui. Vogliamo fare grandi cose insieme. La migliore formazione è anche quella. Mi allenerò con i migliori al mondo, quindi migliorerò sicuramente. Sono pronto per allenarmi e giocare a contatto con questi grandi campioni".

QUI TROVI IL TUO COMPAGNO DI NAZIONALE VERRATTI: "Abbiamo parlato durante l'Europeo ed era molto felice che fossi venuto qui e si è congratulato con me. Sono anche molto felice di essermi unito a lui. Per me è qualcosa di magico".