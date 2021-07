Calciomercato Milan, top news: le ultime su Vlasic, Ballo Touré e Bakayoko

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 14 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. Ormai è fatta per Giroud, l'attaccante francese è atteso nelle prossime ore a Milano per sostenere le visite mediche e accasarsi al Milan. Novità poco confortanti riguardo il talento croato del CSKA Mosca Nikola Vlasic. Ballo-Touré sembra essere vicinissimo al Diavolo, così come Bakayoko potrebbe ritornare a vestire la casacca rossonera. Questo e tanto altro nelle prossime schede oppure potete visitare il nostro sito 'PianetaMilan.it' per restare aggiornati sui temi relativi al mercato del Milan e non solo.