Donati: “Milan? Sono in un periodo di difficoltà, i risultati non arrivano”

Massimo Donati , ex centrocampista del Milan e attualmente allenatore, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com, dove ha condiviso le sue riflessioni sul calcio attuale. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Milan e Juve in difficoltà? Sono a corto di risultati e quindi entrambe sono in un periodo non facile”.