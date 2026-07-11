Esattamente quarant'anni fa presso l'Arena Civica di Milano finiva l'era della precarietà e inizia ufficialmente l'epopea d'oro del Milan di Silvio Berlusconi. Uno dei primi storici colpi del mercato fu Roberto Donadoni, strappato all'Atalanta dopo un lunghissimo corteggiamento. Intervistato da SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero ha voluto riavvolgere il nastro dei ricordi ritornando a parlare di quei tempi.

L'impatto con la macchina scenica del Cavaliere lascia a bocca aperta persino ai senatori dello spogliatoio Donadoni infatti confessa che dietro lo stupore si nascondeva anche un pizzico di timore

Oltre i confini tattici di Arrigo Sacchi e i gol dei mitici olandesi, Donadoni ha individuato la vera forza del Milan nei valori intangibili:

Nel Palmarès infinito di quella squadra, un trofeo ben preciso occupa un posto speciale nel cuore di Roberto Donadoni: la coppa dei campioni del 1989, vinta al Camp Nou di Barcellona contro la Steaua Bucarest dopo vent'anni di lungo digiuno:

«La prima Coppa Campioni che abbiamo vinto, nell’89, è stata qualcosa di unico: dà la misura di un traguardo vissuto e centrato per la prima volta e quindi è quello alla quale si rimane un po’ più affezionati. I momenti difficili non sono necessariamente legati alle sconfitte. Sia i successi, sia le mancate vittorie sono un motivo di crescita: se vinci una Champions non è che le cose diventino più semplici, anzi, tutti vogliono misurarsi e dimostrare che sono meglio di te e ti spingono a dare ancora di più.

Le difficoltà che ho vissuto nella mia carriera sono sempre state legate ai rapporti umani. Fin quando il rapporto è stato onesto, leale e corretto io non ho mai avuto difficoltà, anche se poi magari giocare bene o stare fuori fa differenza»