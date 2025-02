Donadoni: “Fatico a riconoscere il Milan. Manca lo stile, non solo in campo”

"Ho sperato che Monza fosse una possibilità. Mi è capitato spesso di pensare...". Così Roberto Donadoni , ex calciatore rossonero, ha parlato della sua carriera da allenatore nella sua intervista a 'Il Corriere dello Sport'. Donadoni parla anche del Milan così: "A perché il Milan non cercasse anche me. Ci sono passati Leonardo, Inzaghi, Seedorf, Brocchi, Gattuso con l’altra gestione... Galliani diceva che era Berlusconi…".

Donadoni: "Il Milan mi procura sofferenza. Non lo riconosco". Poi il discorso sullo stile

"Berlusconi? Una volta gliel’ho anche domandato. Mi disse 'È Galliani che non ti vuole'. Non sono mai entrato nelle scelte di persone alle quali sono legato, nonostante pensassi che sarebbe stata quella la mia destinazione ideale, la più naturale, quasi fisiologica. Negli ultimi anni si sono fatti vivi altri, anche il Cagliari un paio di volte, ma le trattative non si sono mai intavolate, a volte per scelta mia, altre per volontà dei club. Che hanno tutto il diritto di fare come vogliono".