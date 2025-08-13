Pianeta Milan
Diddi su De Winter: “Non è da San Siro, ma è il difensore giusto per Allegri”

Koni De Winter, calciatore del Genoa (getty images)
Su Instagram, Luca Diddi, noto come "Il Tattico" sui social e con un passato da Match Analyst per il Verona, ha parlato di Koni De Winter
Su Instagram, Luca Diddi, noto come "Il Tattico" sui social e con un passato da Match Analyst per il Verona, ha parlato di Koni De Winter. Il difensore del Genoa è destinato a indossare la maglia rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole:

De Winter, il difensore perfetto per le idee di Allegri? La spiegazione di Diddi

"Koni De Winter al Milan, una valutazione mia personale su questo giocatore. Parto nel dirvi che non è un giocatore da San Siro. È un buon giocatore, giovane, che può migliorare. A mio avviso sarà utile e vi spiego perché: molto bene con la palla al piede, bravo nell’impostazione e nell’inizio gioco. Ovviamente presenta alcune lacune in fase difensiva: non sempre è collegato. 4.6 palloni recuperati a partita, difensore molto duttile: può giocare come centrale e può giocare cometerzino".

"E forse è questa sua duttilità che è piaciuta a Max Allegri. Anche perché l’idea è di giocare a 4, ma scalare con i 3 centrali. Sarà l’alternativa a Tomori sul centrodestra, ma Tomori può anche centrale o centrosinistra. Ecco perché lui e non Leoni: più duttile e ovviamente costo minore. Ma per quello che ha in mente Max potrebbe essere il difensore giusto”.

