Diddi su De Winter: “Non è da San Siro, ma è il difensore giusto per Allegri”

Su Instagram, Luca Diddi, noto come "Il Tattico" sui social e con un passato da Match Analyst per il Verona, ha parlato di Koni De Winter. Il difensore del Genoa è destinato a indossare la maglia rossonera. Ecco, di seguito, le sue parole:
De Winter, il difensore perfetto per le idee di Allegri? La spiegazione di Diddi
"Koni De Winter al Milan, una valutazione mia personale su questo giocatore. Parto nel dirvi che non è un giocatore da San Siro. È un buon giocatore, giovane, che può migliorare. A mio avviso sarà utile e vi spiego perché: molto bene con la palla al piede, bravo nell’impostazione e nell’inizio gioco. Ovviamente presenta alcune lacune in fase difensiva: non sempre è collegato. 4.6 palloni recuperati a partita, difensore molto duttile: può giocare come centrale e può giocare cometerzino".