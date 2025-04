Diddi: “Ecco perché il Milan non tiene per 70′ lo stesso livello. Jovic …”

"Pulisic è un giocatore che in quel ruolo lì ha tanta qualità. Fa sempre la fase di non possesso, ma la fa sempre centralmente sulle mezzali, sui centrocampisti e sui play. Ha un dispendio energetico più per la fase offensiva e la corsa all'indietro non è così grande. Quello di Pulisic si sposa con quello che è il ruolo di Rafael Leao. Questo calcio ci insegna che non ci sono più i moduli, ma le funzioni. Conceicao insiste con Jovic perché è come se fosse una sua vittoria, lo ha tirato fuori dal cilindro quando nessuno ci credeva. Non è un caso che Gimenez abbia segnato in assenza di Leao, perché attaccano spesso lo stesso spazio".