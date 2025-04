Milan-Atalanta, Diddi: “Ecco perché secondo me ha sbagliato Conceicao”

Milan-Atalanta, Diddi dà la colpa a Conceicao: poi la stoccata a Joao Felix

"Io ero allo stadio e ho visto la partita da una prospettiva di campo, per cui ho visto anche qualcosa che le telecamere non hanno ripreso. Il Milan si è disposto con il 3-4-3 e l'Atalanta ha fatto accorgimenti tattici come Bellanova braccetto destro su Leao. Il Milan ha fatto giocare Jovic alla Morata, per portare via Hien e attaccare la profondità con Leao. L'Atalanta è andata ai ripari in questa situazione. La partita possono averla decisa degli episodi, come il fuorigioco fischiato a Leao che era nella sua metà campo, oltre alla palla messa fuori da Jovic da posizione importante. Il Milan aveva fatto una buona partita senza concedere nulla all'Atalanta. Tanti piccoli errori tecnici ci sono stati, ma la partita era equilibrata".