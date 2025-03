Milan, Di Stefano: “Ci sono due sfere. Cardinale ed Elliott…”

Di Stefano: "Furlani negli Stati Uniti per decidere il nuovo DS del Milan"

"Ieri Giorgio Furlani è partito per gli Stati Uniti, come anticipato da Luca Bianchin. Furlani è l'ad del Mian e settimana scorsa non ha partecipato con Cardinale e Ibrahimovic a Londra agli incontri con i tre possibili candidati alla carica di nuovo direttore sportivo del Milan, vale a dire Berta, che però è destinato all'Arsenal, Tare e Paratici. Furlani è partito direzione USA, si dice, in compagnia di due uomini di fiducia, probabilmente due legali, per raggiungere Gerry Cardinale e provare a riequilibrare il Milan e quindi i rapporti di forza all'interno del club: capire chi ha e avrà più peso nelle scelte.