Di Stefano: “Fofana fuori per motivi fisici, Bondo in campo nelle prossime partite”

Il giornalista Di Stefano è intervenuto in diretta su Sky , offrendo il suo punto di vista sulle attuali dinamiche in casa Milan , in particolare riguardo al minutaggio di Fofana e Warren Bondo . Secondo l’esperto, le recenti scelte tecnico-tattiche dei rossoneri sono influenzate anche da fattori fisici, non solo tecnici.

Le dichiarazioni di Di Stefano sul momento del Milan

«Fofana nelle ultime non credo non abbia giocato per scelta tecnica, ma perché alcuni parametri fisici indicavano non fosse al top della condizione. Nelle prossime due partite vedremo in campo anche Bondo, non so se dall’inizio o a gara in corso».