Camarda alla ricerca di spazio: l'augurio di Di Natale e il mese di ottobre come possibile svolta

Di Natale esalta l'Italia Under 21 e manda un messaggio a Rúben Amorim sullo spazio per Camarda e Cisse nel Milan. Le ultime
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L'Italia Under 21 ha vinto benissimo contro la Polonia riuscendo a qualificarsi direttamente ai prossimi Europei della competizione, simbolo e sintomo che di giovani italiani interessanti ce ne siano. A parlare proprio di questo ci ha pensato anche Antonio Di Natale.
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"L’Inter ha dato fiducia a Pio Esposito lanciandolo in prima squadra dopo la Serie B a Spezia e i risultati si vedono: è il nuovo centravanti della Nazionale. Mi piacerebbe che il Milan, dopo Cisse, facesse lo stesso con Camarda. Servirà tempo, ma io sono convinto di una cosa: i Totti, i Del Piero e… soprattutto i Di Natale spunteranno soltanto se daremo più occasioni ai nostri giovani. Mi piace quello che sta facendo il Frosinone, guidato in Serie A da un ottimo tecnico come Alvini".
La gestione dei giovani nel Milan di Rúben AmorimL'augurio di Di Natale è assolutamente condivisibile visto che Cisse ha iniziato alla grande la sua stagione con il Milan tra i titolarissimi della trequarti rossonera. Il giovane talento ha trovato la rete contro il Torino e contro la Juventus ed è già un'arma offensiva molto importante per Rúben Amorim.
Francesco Camarda, invece, ha giocato ancora poco: questo perché Ramos è un attaccante troppo importante per gli equilibri di questo Milan.
Le rotazioni di ottobre e la crescita di CamardaIn questo mese di ottobre, viste le tantissime partite in programma, la strategia di gestione della rosa prevede importanti novità:
- Ruoteranno tutti e ci sarà spazio anche per Camarda e gli altri giovani in rosa.
- Per il giovane attaccante rossonero sarà una stagione cruciale per il suo percorso.
- Giocare con la prima squadra del Diavolo con una certa continuità potrebbe essere davvero importante per la sua crescita e per fare ulteriori passi avanti.
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