Di Natale esalta l'Italia Under 21 e manda un messaggio a Rúben Amorim sullo spazio per Camarda e Cisse nel Milan. Le ultime

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Giuseppe Riso, agente Camarda

Milan, Riso (agente Camarda): "Rinnovo importantissimo, futuro in rossonero. Prestiti? Poi vediamo" | VIDEO PM

L'Italia Under 21 ha vinto benissimo contro la Polonia riuscendo a qualificarsi direttamente ai prossimi Europei della competizione, simbolo e sintomo che di giovani italiani interessanti ce ne siano. A parlare proprio di questo ci ha pensato anche Antonio Di Natale.

Ecco l'estratto dalle sue parole a 'La Gazzetta dello Sport':

"L’Inter ha dato fiducia a Pio Esposito lanciandolo in prima squadra dopo la Serie B a Spezia e i risultati si vedono: è il nuovo centravanti della Nazionale. Mi piacerebbe che il Milan, dopo Cisse, facesse lo stesso con Camarda. Servirà tempo, ma io sono convinto di una cosa: i Totti, i Del Piero e… soprattutto i Di Natale spunteranno soltanto se daremo più occasioni ai nostri giovani. Mi piace quello che sta facendo il Frosinone, guidato in Serie A da un ottimo tecnico come Alvini".
Camarda alla ricerca di spazio: l'augurio di Di Natale e il mese di ottobre come possibile svolta

La gestione dei giovani nel Milan di Rúben Amorim

L'augurio di Di Natale è assolutamente condivisibile visto che Cisse ha iniziato alla grande la sua stagione con il Milan tra i titolarissimi della trequarti rossonera. Il giovane talento ha trovato la rete contro il Torino e contro la Juventus ed è già un'arma offensiva molto importante per Rúben Amorim.

Francesco Camarda, invece, ha giocato ancora poco: questo perché Ramos è un attaccante troppo importante per gli equilibri di questo Milan.

Le rotazioni di ottobre e la crescita di Camarda

In questo mese di ottobre, viste le tantissime partite in programma, la strategia di gestione della rosa prevede importanti novità:
  • Ruoteranno tutti e ci sarà spazio anche per Camarda e gli altri giovani in rosa.
  • Per il giovane attaccante rossonero sarà una stagione cruciale per il suo percorso.
  • Giocare con la prima squadra del Diavolo con una certa continuità potrebbe essere davvero importante per la sua crescita e per fare ulteriori passi avanti.

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