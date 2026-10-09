Camarda alla ricerca di spazio: l'augurio di Di Natale e il mese di ottobre come possibile svolta

L'Italia Under 21 ha vinto benissimo contro la Polonia riuscendo a qualificarsi direttamente ai prossimi Europei della competizione, simbolo e sintomo che di giovani italiani interessanti ce ne siano. A parlare proprio di questo ci ha pensato anche Antonio Di Natale.

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"L’Inter ha dato fiducia a Pio Esposito lanciandolo in prima squadra dopo la Serie B a Spezia e i risultati si vedono: è il nuovo centravanti della Nazionale. Mi piacerebbe che il Milan, dopo Cisse, facesse lo stesso con Camarda. Servirà tempo, ma io sono convinto di una cosa: i Totti, i Del Piero e… soprattutto i Di Natale spunteranno soltanto se daremo più occasioni ai nostri giovani. Mi piace quello che sta facendo il Frosinone, guidato in Serie A da un ottimo tecnico come Alvini".

La gestione dei giovani nel Milan di Rúben Amorim

Ecco l'estratto dalle sue parole aL'augurio di Di Natale è assolutamente condivisibile visto cheha iniziato alla grande la sua stagione con il Milan tra i titolarissimi della trequarti rossonera. Il giovane talento ha trovato la rete contro il Torino e contro la Juventus ed è già un'arma offensiva molto importante per

Francesco Camarda, invece, ha giocato ancora poco: questo perché Ramos è un attaccante troppo importante per gli equilibri di questo Milan.

Le rotazioni di ottobre e la crescita di Camarda

Ruoteranno tutti e ci sarà spazio anche per Camarda e gli altri giovani in rosa.

e gli altri giovani in rosa. Per il giovane attaccante rossonero sarà una stagione cruciale per il suo percorso.

per il suo percorso. Giocare con la prima squadra del Diavolo con una certa continuità potrebbe essere davvero importante per la sua crescita e per fare ulteriori passi avanti.

In questo mese di ottobre, viste le tantissime partite in programma, la strategia di gestione della rosa prevede importanti novità: