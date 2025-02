Di Marzio: “Conceicao ha dato al Milan l’aggressività giusta per affrontare le piccole”

Nel post-partita di Milan-Hellas Verona , Gianluca Di Marzio ha analizzato il lavoro di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera, evidenziando come il tecnico portoghese abbia trasmesso una mentalità vincente alla squadra. Secondo il noto giornalista, il lavoro di Conceicao è particolarmente visibile nelle partite contro le squadre di bassa classifica.

Di Marzio ha ricordato le parole di Paulo Fonseca, che spesso affermava che affrontare le squadre "piccole" fosse più complicato rispetto alle big, ma ha sottolineato come Conceiçao abbia portato nel Milan quell'aggressività necessaria per fare la differenza in queste partite.