Di Gennaro: “Leao deve fare la differenza per 38 partite, non a sprazzi”

"Ieri ho visto Joao Felix fare cose incredibili, non si possono accettare certe cose. Anche Leao ieri ha avuto due ripartenze, ma anche lui deve rendere 38 partite. Non gioca mai con continuità. Se manca Leao, al Milan manca tanta roba. Per fortuna ha avuto Reijnders, Pulisic, ogni tanto Theo. Leao può fare la differenza ma caratterialmente è quello. Conceicao è solo anche lui, come lo era Fonseca. A meno che ne venga uno di livello, allenatori del genere li cambiano giocatori del genere, altrimenti con questi se non rendi non giochi".