Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza, Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha voluto mandare un vero e proprio avviso al Milan
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Il successo casalingo contro il Monza regala ben tre punti d'oro al Lecce, ma Eusebio Di Francesco sceglie la via della prudenza. In vista dell'imminente sfida di San Siro contro il Milan di Amorim, il tecnico giallorosso ha voluto analizzare la vittoria con un mix di soddisfazione, richiamando l'ambiente alla massima concentrazione.
Milan, senti Di FrancescoIl messaggio di Di Francesco in conferenza stampa è molto chiaro: evitare dei passi falsi del passato e proseguire sul percorso già avviato durante l'estate.
«Non commettiamo l’errore già commesso dopo la vittoria col Venezia. Sognare piace a tutti ma dobbiamo rimanere coi piedi per terra. Questi sei punti sono importantissimi, già rispetto all’anno precedente siamo partiti molto meglio. Dobbiamo continuare su questa squadra
Oltre alla gestione dell'entusiasmo, si è soffermato sulla crescita del gruppo e sulle evoluzione dell'assetto, elementi chiave per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti:
Vorrei dare continuità a un sistema, ho maggiori conoscenze degli interpreti e deve crescere la condizione di alcuni interpreti. Sono contento, ma non mi accontento: bisogna dare continuità a quello che stiamo facendo. Sono contento per i ragazzi, mi hanno dato le risposte che volevo».
Con sei punti già conquistati, il Lecce si prepara alla trasferta di Milano con la consapevolezza dei propri mezzi, guidato da un allenatore che chiede continuità senza cedere alle distrazioni.
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