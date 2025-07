Di Chiara entusiasta di Pioli alla Fiorentina: “Ha capacità e sa sfruttare i giocatori”

Alberto Di Chiara, ex calciatore della Fiorentina, è stato ospite di Radio FirenzeViola per parlare di Pioli, ex allenatore del Milan

Alessia Scataglini 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 20:16)

Alberto Di Chiara, ex calciatore della Fiorentina, è stato ospite di "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola. Durante l'intervista, ha discusso delle questioni attuali che riguardano la squadra viola, soffermandosi in particolare sull'arrivo a Firenze di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan:

Di Chiara accoglie Pioli: "Felice per il suo ritorno, non è un normalizzatore negativo"

"Sono contento per lui, per l'attaccamento e poi per le sue capacità. Lo hanno definito un normalizzatore ma non è un fattore negativo. Queste sono categorie di allenatori che il calcio lo hanno giocato e che sanno che non si devono inventare nulla, ma solo sfruttare le caratteristiche dei giocatori a disposizione e nel fare gruppo"