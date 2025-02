Milan, Di Canio: “Gimenez? Bisognerà capire una cosa. E’ un vero…”

In conclusione, Paolo Di Canio sottolinea che l’acquisto di Gimenez dal Feyenoord potrebbe rivelarsi decisivo per il Milan, ma dipenderà molto dal contesto in cui il giocatore sarà inserito. Con una squadra che ha già diversi talenti in grado di metterlo nelle condizioni giuste per esprimersi, il centravanti messicano potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per i rossoneri. La sua presenza in attacco sarà sicuramente importante per le ambizioni future del Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Bondo al posto di Bennacer: ecco cosa dicono i numeri>>>