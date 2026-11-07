I continui alti e bassi vissuti dal Milan di Ruben Amorim continuano a far discutere. La squadra rossonera, nonostante una rosa di altissima qualità, fatica moltissimo in Europa League ma, la cosa più grave, è la mancanza di continuità dimostrata.

Milan, le parole di Di Canio

"Chi è leader in questo Milan?Rabiot non mi sembra, Modric lo è by example, non caratterialmente.

L'ex attaccante rossonero, intervenuto ai microfoni di Repubblica, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni legate alla personalità dei giocatori rossoneri. In modo molto particolare, Di Canio ha voluto criticare il ruolo di Rabiot, indicando invece il croato Luka Modric come un vero e proprio riferimento:

Di Canio ha voluto riconoscere, poi, l'importanza di Franco Baresi nello spogliatoio rossoneri ai vecchi tempi, riferendo che il numero 6 del Diavolo poteva fulminarti solamente con uno sguardo, cosa che neanche l'allenatore dell'epoca (Capello) riusciva a fare:

Ai miei tempi, se facevi qualcosa di sbagliato c’era Baresi che ti fulminava con lo sguardo e gli altri facevano un ghignetto come a dire: ora ci pensa lui, neanche Capello."

In chiusura, l'ex rossonero si è fermato a commentare l'undici titolare, riconoscendone le grandi qualità, ma anche ad invitare i tifosi a non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo legato alla conquista del derby:

"Negli undici la squadra non è male, ma certo non è che ti prendi il derby e puoi vincere lo scudetto"

Il campionato è ancora lungo, e il messaggio sembra essere più che chiaro: per ambire a determinati traguardi, il Milan non può affidarsi solamente alle qualità o al talento di un solo calciatore. Quello che serve è fame e continuità, elementi che, se messi insieme, riescono a trascinare l'intero gruppo anche nei momenti più bui.