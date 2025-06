Di Biagio: “Chiesa al Milan? Con Conte a Napoli sarebbe ideale. Ha caratteristiche uniche”

L'ex tecnico della Nazionale maggiore e dell'Under 21, Gigi Di Biagio , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando l'arrivo di Gattuso in Nazionale e le voci che accostano Federico Chiesa al Milan. Ecco, di seguito, le sua parole:

Uno come Federico Chiesa a chi potrebbe fare comodo?

"Penso che se Federico è nelle condizioni mentali, fisiche e motivazionali giuste qualsiasi piazza sarebbe giusta per lui. Napoli con Conte sarebbe ideale per rilanciarsi. Lui ha caratteristiche uniche, ma penso che anche per la Nazionale lui potrebbe essere molto utile perché ha caratteristiche diverse da tutti gli altri