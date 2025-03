Deschamps su Maignan: “Gli dobbiamo la qualificazione”

La Francia ha vinto in Nations League anche grazie al rossonero Mike Maignan . Il portiere del Milan è stato l’eroe del match, parando due rigori nella sfida contro la Croazia . Due parate decisive durante la lotterie dal dischetto. Con i suoi due guizzi, i transalpini si sono qualificati alla final four della competizione. Didier Deschamps , ct della Francia, ne ha parlato nel post partita. Ecco le sue parole su Maignan riprese da MilanPress.

Deschamps su Maignan: "Ha questa capacità nel duello sui rigori"

"Gli dobbiamo la qualificazione, anche se i nostri tiratori hanno calciato piuttosto bene. I giocatori francesi sanno molto bene che Mike è particolarmente performante. Ha questa capacità nel duello con gli avversari dagli undici metri, un rapporto di forza, ha questa qualità. Tanto meglio per noi. È un gesto tecnico, la sua influenza è conosciuta dagli avversari che sanno di affrontare un portiere come Mike, molto performante nella serie dei rigori".