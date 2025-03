Nations League – Maignan eroe: due rigori parati e Francia in semifinale

Serata di grande calcio in Nations League, con quattro partite che hanno regalato spettacolo ed emozioni, mettendo in palio la qualificazione alle fasi decisive del torneo. Tra i protagonisti della serata non sono mancati i giocatori del Milan, impegnati con le rispettive nazionali e chiamati a dare il loro contributo in sfide di altissimo livello. La competizione ha visto scontri equilibrati, gol spettacolari e momenti di grande tensione, confermando il prestigio del torneo e il valore dei rossoneri sul palcoscenico internazionale.