In vista della sfida tra Francia e Italia, Marcel Desailly ha parlato del momento vissuto dal calcio italiano e dal legame che, ancora oggi, lo unisce al nostro paese. L'ex centrocampista francese, che per anni ha indossato la maglia del Milan, conosce molto bene il nostro calcio e ha voluto analizzare le possibili ragioni delle difficoltà incontrate ultimamente.

Milan, parla Desailly

"Il problema riguarda forse le accademie, gli stadi, la filosofia di gioco, magari tutte queste cose insieme. Forse manca qualcosa nel modo di far crescere le nuove generazioni.

Intervistato dai microfoni delDesailly ha indicato diversi aspetti che potrebbero aver contribuito alla crisi del nostro campionato, facendo riferimento anche e soprattutto alla nazionale:

Desailly ha poi commentato anche la scelta di affidarsi nuovamente a Mancini, sottolineando l'attenzione mediatica che circonda il tecnico italiano:

La scelta di Mancin? C’è grande interesse attorno a lui. Ma non è facile fare magie: quando attraversi un momento di crisi, ci vuole tempo per riprendersi"

Molto diverso, invece, il rapporto con il Milan, club al quale l'ex calciatore francese è rimasto molto legato dopo gli anni passati in rossonero al fianco di diversi campioni. Nonostante il calciatore non segua più il nostro campionato, rimane comunque molto legato alla sua ex squadra, riferendo che fa il tifo da lontano:

"La Serie A attuale? Non la guardo molto. Ditemi voi perché in generale il calcio italiano non viene più visto. Se non seguo nemmeno il Milan? Certo che sì, è una delle realtà principali insieme con l’Inter che punta anche alla Champions. Ma non mi piace intromettermi troppo, faccio il tifo da lontano