Derby Inter-Milan, Calvarese: "Proteste di Inzaghi? Il regolamento dice ..."

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, nelle ultime ore ha commentato quanto accaduto nel corso del derby Inter-Milan di Coppa Italia, terminato 0-3 per i rossoneri con doppietta di Luka Jovic e rete di Tijjani Reijnders. Come spesso accade, infatti, Simone Inzaghi si è scagliato contro il quarto uomo, chiedendo esplicitamente di non essere preso in giro e di non volere il recupero nel corso del secondo tempo.