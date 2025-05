Prima della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, uno dei volti più attesi, Ousmane Dembélé , smorza ogni entusiasmo personale per concentrarsi unicamente sull'obiettivo di squadra: la conquista della coppa. In un'intervista esclusiva a TNT Sports, l'esterno francese ha messo da parte le crescenti voci sul Pallone d'Oro, ribadendo la sua priorità.

"Tutti me ne parlano, ma sinceramente non ci penso," ha dichiarato Dembélé, mostrando grande maturità. "Prima di tutto, dobbiamo vincere la Champions. Quando giochi per il PSG, i trofei di squadra contano più di quelli individuali. Portare a casa questa coppa è l'unica cosa che conta." Un messaggio forte e chiaro, che evidenzia l'ambizione collettiva del club parigino.