Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga, arrivato dal Genoa per circa 20 milioni di euro, ha firmato un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. Dopo aver scelto la maglia numero 5, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da rossonero ai canali ufficiali del Club. Ecco le sue parole:
De Winter: "Non è per tutti indossare la maglia del Milan. Voglio godermi ogni momento"
INTERVISTE
De Winter: “Non è per tutti indossare la maglia del Milan. Voglio godermi ogni momento”
Quali sono le tue prime emozioni?
Quali sono le tue prime emozioni?
“Tante emozioni, non so come descriverle. Non sembra reale, è veramente un sogno”.
Che aspettative hai?
“Fare bene e fare esperienza. Non è per tutti indossare la maglia del Milan quindi voglio godermi ogni momento e ogni cosa”.
