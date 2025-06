De Siervo: “Italia paese peggiore al Mondo per pirateria, ma reagiamo!”

“In questa operazione sono state coinvolte alcune centinaia di persone appartenenti alle istituzioni. Politici, notai, e via dicendo: dimostra che è un problema culturale e trasversale. Quante volte nelle nostre chat arrivano rassegne stampa? Questo viene fatto in danno anche ai giornalisti, che regalano a tutti i propri pezzi dimenticando che il pezzo è pagato dall’editore che li stipendia. Io l’anno scorso ho avuto un attacco personale sulla prima pagina de la Repubblica. È evidente che sia un problema globale, che non riguarda solo il calcio italiano: è un fenomeno che rischia di travolgere tutto e tutti. Il prossimo orizzonte è convincere le grandi big tech americane, che hanno in mano gli strumenti a cui accediamo a questi contenuti, che la festa è finita”.

“No, mi sarei aspettato maggior attenzione. Da chi da decenni subisce un progressivo decadimento delle copie vendute mi sarei aspettato tutt’altra impostazione. Quello che ho capito, lavorandoci, è che non hanno sviluppato un dipartimento che fa questo. Noi spendiamo milioni di euro all’anno per la battaglia contro la pirateria digitale: in gruppi come RCS o Mediaset non mi sono mai trovato a contatto con persone che avessero una sensibilità sul tema. Noi lanceremo una campagna mediatica innovativa per cercare di far scattare qualcosa in testa alle persone, però i presidenti di club iniziano finalmente a parlarne e a dare supporto, ma solo ora”.