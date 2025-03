De Paola: “Il Napoli di Spalletti molto simile al Milan di Sacchi”

“Lo reputo il miglior allenatore che abbiamo in Italia in questo momento. Quello che si vede in nazionale è quello che si vede in Serie A, spesso si vedono degli errori banali a livello individuale in fase difensiva. Il Napoli di Spalletti era una macchina da guerra che vedevo molto simile al primo Milan di Sacchi, una squadra che toglieva il fiato agli avversari con la sua fase offensiva. In Italia concedere la ripartenza all’avversario sta diventando una consuetudine che sta smontando un’idea di calcio che ha modificato il nostro calcio basata sulla costruzione dal basso. Spalletti vuole riconquistare alto il pallone e tenere alta la difesa, ma la concentrazione e l’attenzione per rimanere alti può svanire con dei blackout che devono far riflettere. Tenere l’attenzione per 90 minuti è complicato e dispendioso, mi aspetto quindi che allenatori come Spalletti, Conte e altri prendano dei provvedimenti su queste improvvise sbandate”. LEGGI ANCHE: Milan, ma che fine ha fatto Tomori? Da 'eroe' in Supercoppa all'oblio totale>>>