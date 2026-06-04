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De Paola: “Ibrahimovic ha una quota molto importante nella RedBird, non è un dirigente normale”

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Paolo De Paola, giornalista sportivo, ha voluto commentare l'importanza di Ibrahimovic all'interno del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La stagione del Milan non è stata poi così positiva, anzi. La partita contro il Cagliari a San Siro ha messo la parola fine ai sogni europei del Milan: i rossoneri, infatti, non hanno centrato la qualificazione in Champions League, dando così il via ad una vera e propria rivoluzione. A parlare di ciò è stato anche il noto giornalista sportivo Paolo De Paola.

Milan, De Paola: "Ibrahimovic? Lui detta legge"

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Dopo un'annata fallimentare, la proprietà ha deciso di intervenire in modo molto severo: dopo il match contro i rossoblù, come ben sappiamo, sono arrivati in blocco gli esoneri di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada, mettendo la parola fine ad un progetto che non si è rivelato vincente.

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Adesso, però, è tempo di rivoluzione: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono già partiti alla ricerca dei nuovi volti che andranno a lavorare per il futuro del club rossonero. Il tempo, però, scorre molto velocemente e il diavolo deve correre ai riparti. De Paola, infatti, ha voluto parlare del ruolo e dell'importanza che ha Ibrahimovic all'interno del club:

 "Intanto bisogna dire che Ibrahimovic ha una quota molto importante nella RedBird e dunque quando ci sono queste situazioni non parliamo più di un dirigente normale. Essendo lui che detta legge scordiamoci altre misure, anche se finora questa linea non è che abbia portato grandi risultati"

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