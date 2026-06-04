Adesso, però, è tempo di rivoluzione: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono già partiti alla ricerca dei nuovi volti che andranno a lavorare per il futuro del club rossonero. Il tempo, però, scorre molto velocemente e il diavolo deve correre ai riparti. De Paola, infatti, ha voluto parlare del ruolo e dell'importanza che ha Ibrahimovic all'interno del club:
"Intanto bisogna dire che Ibrahimovic ha una quota molto importante nella RedBird e dunque quando ci sono queste situazioni non parliamo più di un dirigente normale. Essendo lui che detta legge scordiamoci altre misure, anche se finora questa linea non è che abbia portato grandi risultati"
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