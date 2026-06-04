Adesso, però, è tempo di rivoluzione: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono già partiti alla ricerca dei nuovi volti che andranno a lavorare per il futuro del club rossonero. Il tempo, però, scorre molto velocemente e il diavolo deve correre ai riparti. De Paola, infatti, ha voluto parlare del ruolo e dell'importanza che ha Ibrahimovic all'interno del club: