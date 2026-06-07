Parole che sanno di definitiva voltata di pagina. Il passato a Milano, ovviamente, non si dimentica, e fa bagaglio formativo, anche se le cose non sono andate come previsto.

Arrivato in Italia nel 2022, anno dopo la vittoria dello scudetto, dal Club Brugge per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, il belga non era mai riuscito ad integrarsi totalmente nello schema di gioco di Pioli, chiudendo la stagione con solamente 1 assist e 40 presenze in tutte le competizioni.

La svolta, però, è arrivata nell'estate del 2023, con il trasferimento alla corte dell'Atalanta: i nerazzurri hanno creduto molto nelle capacità del giovane, rigenerandolo per poi effettuare il diritto di riscatto, trasformando un calciatore che in rossonero era 'invisibile' ad una vera e propria pedina imprescindibile.