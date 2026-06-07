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De Ketelaere: “Al Milan non ero pronto. Ora penso al presente”

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Intervistato da Sportmediaset, Charles De Ketelaere ha voluto parlare nuovamente della sua esperienza al Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo il match tra Belgio e Tunisia, Charles De Ketelaere è voluto tornare a parlare del suo periodo passato al Milan. Intercettato dai microfoni di Sportmediaset, il calciatore belga ha analizzato con grandissima maturità l'anno vissuto in penombra al Milan, una stagione molto complicata che sembra appartenere a tempi molto lontani.

Milan, De Ketelaere: "Una macchia non aver segnato in rossonero? Ora...."

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"Al Milan forse non ero pronto, ma io guardo sempre a me stesso. Macchia nella mia carriera non aver fatto gol in rossonero? Preferisco fare bene in questo momento, non voglio guardare indietro di tanti anni. Ho imparato tantissimo anche in questi anni, sono 3-4 anni più avanti, mi sento bene».

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Parole che sanno di definitiva voltata di pagina. Il passato a Milano, ovviamente, non si dimentica, e fa bagaglio formativo, anche se le cose non sono andate come previsto.

I numeri

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Arrivato in Italia nel 2022, anno dopo la vittoria dello scudetto, dal Club Brugge per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, il belga non era mai riuscito ad integrarsi totalmente nello schema di gioco di Pioli, chiudendo la stagione con solamente 1 assist e 40 presenze in tutte le competizioni.

La svolta, però, è arrivata nell'estate del 2023, con il trasferimento alla corte dell'Atalanta: i nerazzurri hanno creduto molto nelle capacità del giovane, rigenerandolo per poi effettuare il diritto di riscatto, trasformando un calciatore che in rossonero era 'invisibile' ad una vera e propria pedina imprescindibile.

 

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