Damiani “boccia” Modric al Milan e Immobile in Serie A: “Non sono il futuro”

Il calciomercato è in pieno fermento e le voci si rincorrono. A fare il punto della situazione è l'esperto di mercato Oscar Damiani , che ha commentato temi caldi come l'approdo di Luka Modric al Milan , il probabile ritorno di Ciro Immobile in Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Operazioni che non capisco e non apprezzo. Sono due ragazzi perbene, ma non sono il futuro del nostro calcio. Non sono affari che servono per il futuro”.