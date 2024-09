Milan, Damascelli durissimo contro la società: poi invoca il licenziamento di Ibrahimovic

"Il derby purtroppo non sarà decisivo per Ibrahimovic. Stiamo assistendo a una farsa. Ibrahimovic continua a recitare il ruolo che recitava benissimo in campo, quando però riusciva a mettere a tacere ogni critico. Credo che al Milan abbiano paura, le dichiarazioni dell'altro giorno non le ha fatte mai nessuno, neanche Maldini e Berlusconi. Ricordiamo che non ha nessun ruolo ufficiale in società. A che titolo ha parlato? In una società normale – ma il Milan non lo è più – sarebbe stato mandato via per giusta causa. Molti hanno parlato di Fonesca che pagherà, mentre gli altri continuano a fare un mestiere che non è il loro, mi auguro che Chiellini non dica lo stesso. Ibrahimovic è stato bravo come calciatore, ma forse si ritiene superiore al Milan".