Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex giocatore dell'Inter Dalmat, ha voluto spender alcune parole su Rabiot e la lotta scudetto
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In occasione della fida di ieri tra Italia e Francia, andata in scena a San Siro e vinta 3-1 dagli azzurri di Roberto Mancini, Stephan Dalmat ha analizzato alcuni dei temi più interessanti legati all sfida, parlando anche della Serie A.
Milan, le parole di DalmatIl centrocampista dell'Inter, intervistato dai microfoni di TMW, si è voluto soffermare in particolare su Adrien Rabiot, calciatore del Milan e uno dei maggiori protagonisti nella giornata di ieri, anche a causa della fascia da capitano al braccio. Secondo Dalmat, il centrocampista rossonero continua ad essere un punto di riferimento, grazie alla propria esperienza e alla grandi qualità:
"Rabiot è un giocatore di alto livello e un giocatore importante per la Francia e per il Milan. È quello che ha più esperienza nella squadra di Zidane e soprattutto è un tipo di centrocampista che a me piace molto. Non so se sia fra i primi 10, ma è certamente ancora molto determinante".
In chiusura, Dalmat si è voluto soffermare anche sul campionato, parlando della lotta scudetto e facendo riferimento al Milan e alla Juventus. Secondo l'ex calciatore dell'Inter, le due romane posso dar filo da torcere alle big fino alle fine, mentre il Milan viene tenuto comunque sotto controllo:
"Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l'Inter!"
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