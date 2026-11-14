In occasione della fida di ieri tra Italia e Francia, andata in scena a San Siro e vinta 3-1 dagli azzurri di Roberto Mancini, Stephan Dalmat ha analizzato alcuni dei temi più interessanti legati all sfida, parlando anche della Serie A.

Milan, le parole di Dalmat

"Rabiot è un giocatore di alto livello e un giocatore importante per la Francia e per il Milan. È quello che ha più esperienza nella squadra di Zidane e soprattutto è un tipo di centrocampista che a me piace molto. Non so se sia fra i primi 10, ma è certamente ancora molto determinante".

Il centrocampista dell'Inter, intervistato dai microfoni di, si è voluto soffermare in particolare su, calciatore del Milan e uno dei maggiori protagonisti nella giornata di ieri, anche a causa della fascia da capitano al braccio. Secondo Dalmat, il centrocampista rossonero continua ad essere un punto di riferimento, grazie alla propria esperienza e alla grandi qualità:

In chiusura, Dalmat si è voluto soffermare anche sul campionato, parlando della lotta scudetto e facendo riferimento al Milan e alla Juventus. Secondo l'ex calciatore dell'Inter, le due romane posso dar filo da torcere alle big fino alle fine, mentre il Milan viene tenuto comunque sotto controllo:

"Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l'Inter!"