Gerry Cardinale vuole rinforzare l'attacco del Milan a gennaio: l'uscita di Francesco Camarda e tutti i nomi sul tavolo per rimpiazzarlo

Matteo Chini
- Milano
Analisi di Luigi Garlando e Marco Guidi de 'La Gazzetta dello Sport' nel podcast 'La Tripletta' sul Milan di Rúben Amorim

Il Milan di Amorim può puntare allo Scudetto? Occhio a cosa succederà a gennaio

MILAN: IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO

Manca circa un mese e mezzo all'apertura delle porte del calciomercato di gennaio, ma il Milan ha già individuato i reparti in cui intervenire. Goncalo Ramos non è ancora riuscito a sbloccarsi, mentre Francesco Camarda sembra destinato ad una cessione in prestito. Gerry Cardinale non ha intenzione di restare a guardare: durante la finestra invernale, la priorità sarà acquistare un attaccante da regalare a Ruben Amorim per rinforzare il reparto offensivo rossonero.

Ma su chi punterà il Milan? Ci sono diversi nomi che stanno circolando negli ultimi giorni: da Tresoldi a Endrick, passando per Varela e Scamacca. Per fare chiarezza, PianetaMilan ha preparato un’analisi dettagliata degli obiettivi di mercato, con tanto di caratteristiche tecniche, costi e stato delle trattative.

Gerry Cardinale prepara il calciomercato di gennaio del Milan

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