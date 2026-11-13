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MILAN: IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO

Manca circa un mese e mezzo all'apertura delle porte del calciomercato di gennaio, ma il Milan ha già individuato i reparti in cui intervenire. Goncalo Ramos non è ancora riuscito a sbloccarsi, mentre Francesco Camarda sembra destinato ad una cessione in prestito. Gerry Cardinale non ha intenzione di restare a guardare: durante la finestra invernale, la priorità sarà acquistare un attaccante da regalare a Ruben Amorim per rinforzare il reparto offensivo rossonero.

Ma su chi punterà il Milan? Ci sono diversi nomi che stanno circolando negli ultimi giorni: da Tresoldi a Endrick, passando per Varela e Scamacca. Per fare chiarezza, PianetaMilan ha preparato un’analisi dettagliata degli obiettivi di mercato, con tanto di caratteristiche tecniche, costi e stato delle trattative.

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