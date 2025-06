Dalic (CT Croazia): 'Modric al Milan? Luka ha ambizione. Vi posso dire ...'

Croazia, il CT Dalic si espone su Modric: "Luka al Milan? Vi rispondo così"

Su Luka Modric al Milan: "Luka ha ambizioni, sceglierà un club dove potrà giocare a un buon ritmo, non solo per sé, ma anche per la nazionale. Luka deciderà cosa è meglio per lui, ora è con la nazionale.