Calciomercato Milan, l’entourage di Modric è in sede: ecco svelato il motivo

In questi primi giorni di calciomercato uno dei temi più caldi in casa Milan è stato senza dubbio il possibile trasferimento dal Real Madrid di Luka Modric il cui entourage avrebbe fatto un blitz nella sede rossonera. Il contratto del centrocampista croato con i Blancos scadrà il 30 giugno e lui ha già dato l'addio ufficiale nella sua ultima partita in campionato. Per questo motivo i rossoneri, nella persona di Igli Tare, hanno deciso di cogliere l'occasione ed anticipare i tempi rispetto alla concorrenza. Anche perché, come emerso nei giorni scorsi da più fonti, non ci sarebbe solo il Diavolo interessato al classe 1985, ma altre società avrebbero espresso il loro interesse.