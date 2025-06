Calciomercato Milan, quando si chiude Modric? Non prima di … | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, effettivamente Luka Modric sarebbe interessato ad abbracciare il progetto del Milan e le trattative starebbero avanzando in modo positivo. Il croato, però, è concentrato sugli impegni con la propria Nazionale e fino alla prossima settimana, in modo particolare da mercoledì 11 giugno in avanti, non si definirà nulla. Il che porta a pensare che almeno fino a quel giorno non arriverà alcuna ufficialità. Quanto al giocatore, dovrà comunque giocare il Mondiale per Club con il Real Madrid, motivo per cui potrebbe giungere a Milanello per la prima volta dopo quell'impegno e in seguito alle vacanze.