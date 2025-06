Milan, Cambiaso l'erede di Theo Hernandez? I numeri dicono che ...

Milan, Cambiaso perfetto per Allegri? Ecco cosa dicono i numeri

Andiamo a vedere le sua prestazioni stagionali con la maglia della Juventus grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. In una stagione fatta di infortuni, Cambiaso ha giocato comunque 42 partite di cui 31 da titolare con una media di 69 minuti in campo a partita. 5 grandi occasioni create con un passaggio chiave a partite a più di tre ingressi in area avversaria a partita. Quasi 4 palloni recuperati e sopra in 50 percento nei dribbling riusciti e nei duelli vinti di media a partita.