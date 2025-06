Mercato Milan, Di Marzio: 'Ecco i piani rossoneri. Ricci, Theo Hernandez e...'

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan, dei piani legati al calciomercato e i possibili obiettivi dei rossoneri. Il giornalista, prima di tutto, ha confermato l'interesse del Chelsea per Mike Maignan, ma Massimiliano Allegri non gradirebbe la partenza del portiere rossonero. Si arriva poi a Theo Hernandez. Il terzino sinistro è ancora richiesto dall’Al-Hilal, ma si aggiunge anche l’Atletico Madrid. In particolar modo, gli spagnoli continuerebbero a fare pressing per lui, ma con un’offerta ritenuta ancora bassa dai rossoneri. Il Milan, inoltre, non accetterebbe contropartite. Il nazionale francese preferisce la destinazione spagnola rispetto a quella araba, ma l’offerta dell'Atletico sarebbe ritenuta bassa da Tare e la dirigenza rossonera.