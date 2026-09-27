"È il migliore del Milan", Zlatko Bilic, commissario tecnico della Croazia, elogia Modric dopo il gol e la vittoria in Nations League contro la Repubblica Ceca
Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video
Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della vittoria per 3-2 della sua Croazia contro la Repubblica Ceca nella 1ª giornata del gruppo C di Nations League, Zlatko Dalic ha voluto spendere alcune parole per l'ennesima prova monumentale di Luka Modric.
La prestazione di Modric contro la Repubblica CecaI sintomi influenzali avvertiti nei giorni scorsi non sono bastati a fermare Luka Modric, che contro la Repubblica Ceca ha collezionato la presenza numero 203 con la maglia della Croazia. Nel match andato in scena alla 'Fortuna Arena' di Praga, il centrocampista del Milan si è preso la scena realizzando il 30° gol in carriera con la maglia della Croazia e diventandone il marcatore più anziano di sempre all'età di 41 anni e 18 giorni.
Il commento di DalicCosì Dalic sul capitano della Croazia:
"Possiamo solo essere orgogliosi di vivere nella sua epoca e di avere il privilegio di vederlo giocare così a 41 anni: è incredibile. Sapete cosa dico? Non ho parole. Modric e Perisic sono i migliori nei loro club, e non sono club qualsiasi. Sono lì perché i giovani maturino, e matureranno. A causa di alcuni di loro, si dice spesso che la Croazia ha bisogno di una rivoluzione, ma se si tolgono alcuni di loro, è una squadra estremamente giovane. Per noi Luka è tutto in termini di stabilità e ritmo”.
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