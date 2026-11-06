Criscitiello: "Mandiamo il Milan Futuro a giocare in Europa League, almeno corrono. Non è una provocazione"

Milan-Ferencváros 0-2, una sconfitta che getta ulteriori dubbi sulla voglia del Diavolo di competere in Europa League. Quattro partite, una sola vittoria e tre sconfitte meritate. Solo tre punti in classifica con la qualificazione (almeno quella diretta) a rischio.

Il botta e risposta a Sportitalia: l'idea Milan Futuro

"Letizia, ho una proposta. Mandiamo il Milan Futuro a giocare in Europa League, almeno chiami i ragazzini. Tanto non la vogliamo fare, non la facciamo".

Durante la serata di "Sportitalia" c'è stato un interessante scambio di pensieri tra i giornalisti(in studio) e, inviato allo stadio "Meazza". Criscitiello ha un pensiero chiaro:

Letizia è d'accordo:

"Sarebbe più coerente con l'atteggiamento che la squadra e l'allenatore hanno avuto in queste quattro partite".

Criscitiello continua:

"Appunto mandiamo i ragazzini, ma non è una provocazione, è la verità. Il Milan Futuro fa la Serie D e i ragazzi neanche la vogliono fare. Li metti in una vetrina europea, almeno corrono. Mandiamo il Milan Futuro a fare l'Europa League, usciamo dopo la prima fase e l'altro Milan si fa il campionato".

Il paradosso del turnover e i conti per i playoff

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"Ti aggiungo un dettaglio, le ultime due partite del Milan sono contro il Levski Sofia e l'Ararat-Armenia. Sono convinto che possa bastare anche il Milan Futuro per vincerle e con 9 punti vai a fare i playoff. Perlomeno eviti questa cosa assurda di fare il turnover, ma poi metti dentro i titolari a fine primo tempo".

Letizia conclude e sottolinea:

Il pensiero di Criscitiello nasce proprio dall'atteggiamento visto dal Milan in questa prima fase di Europa League: solo contro il Salisburgo i rossoneri sono scesi in campo con la voglia e la mentalità necessarie per portare a casa la vittoria. Nelle altre è come se fossero rimasti negli spogliatoi: in più, come ha giustamente sottolineato Letizia, anche i big rossoneri stanno accumulando minuti sulle gambe e i risultati non pagano.

Il Milan Futuro scenderebbe in campo con una mentalità diversa? Probabilmente non lo sapremo mai.