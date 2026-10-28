Crespo: "Milan ancora indietro, ma faccio mea culpa". Ecco perché e a cosa si riferisce

'La Gazzetta dello Sport' ha intervistato l'ex attaccante della nostra Serie A Hernan Crespo. L'ex rossonero ha parlato anche del momento di Inter e Milan che il 31 ottobre si affronteranno nel derby di Milano: "Considero l’Inter la squadra più attrezzata di tutte per vincere lo scudetto. Con questo non voglio dire che lo vincerà di sicuro, ma di sicuro ha tutto per poterlo fare. Ha forza morale, altrimenti non riuscirebbe a compiere tutte quelle rimonte di cui è stata protagonista, ha cattiveria agonistica e ha qualità tecniche superiori a quelle degli avversari. Deve fare attenzione a non disperdere troppe energie in Champions League, come la Roma del resto. Tuttavia, la squadra di Cristian Chivu mi sembra proprio una corazzata. Affondarla, a parte l’inciampo europeo, è praticamente impossibile, perlomeno in Italia. A Venezia, in teoria, non dovrebbe faticare troppo, anche se le trappole sono all’ordine del giorno in Serie A".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il pensiero di Crespo sul Milan di Ruben Amorim

"I rossoneri sono ancora indietro, però hanno compiuto notevoli progressi. Progressi che io, lo ammetto e faccio mea culpa, non consideravo possibili in così poco tempo. Il Milan di oggi è una squadra compatta, che sa quello che deve fare sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Ha giocatori di buona tecnica, un pubblico che, piano piano, ha imparato a sostenerli anche nelle difficoltà e, secondo me, è destinato a crescere. Non è ancora al livello dell’Inter, ma si fa presto a colmare il gap: a volte, basta una striscia di due o tre vittorie per arrivare alla svolta. La partita contro il Bologna, a San Siro, sarà un test per verificare la maturità psicologica della squadra rossonera. E poi il derby...".

I due progetti a confronto verso il derby

Un pensiero anche sul Milan di Ruben Amorim:Ovviamente il Milan ha iniziato in estate un progetto completamente nuovo mentre l'Inter ha una squadra consolidata da anni con Chivu che ha preso il timone da Inzaghi e ha seguito i suoi stessi passi dopo i successi del passato.dopo due annate di seguito molto deludenti.