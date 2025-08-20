Costacurta sulla difesa rossonera: “Con Allegri i difensori sono sempre migliorati”

L'ex leggenda rossonera Billy Costacurta ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del Milan. In particolare, ha fatto il punto sulla questione attaccante, consigliando di non prendere un calciatore “ingombrante”, ma di concentrarsi piuttosto sul perfezionamento della difesa. Successivamente ha parlato dei nuovi acquisti, in particolare di Modric , e ha commentato la partita di Coppa Italia .

Sulla difesa: "Credo che il vero cambio debba avvenire qui, non davanti. Penso sinceramente che il nuovo Milan dipenderà molto dalle prestazioni, di reparto e individuali, dei centrali difensivi, che siano due o tre. Con Allegri i difensori sono sempre migliorati e Max dovrà riuscirci anche stavolta. Se negli ultimi due anni la squadra non ha funzionato è perché il reparto è stata la vera delusione. Tomori può giocare sul centro-destra, nonostante abbia fatto male nell’ultimo anno e mezzo resta potenzialmente il più forte con la sua velocità. Nemmeno gli altri sono perfetti, Gabbia è stato il migliore. La linea a tre riesce a coprire di più anche gli errori. Non c’è chi eccelle, sono tutti sullo stesso piano e ognuno dovrà guadagnarsi il posto. Da chi c’era e ora deve riscattarsi, a De Winter che mi pare un buon acquisto".