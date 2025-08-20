Costacurta su Modric: “E’ bastato pochissimo per capire cosa può dare”

L'ex leggenda rossonera Billy Costacurta ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del Milan. In particolare, ha fatto il punto sulla questione attaccante, consigliando di non prendere un calciatore “ingombrante”, ma di concentrarsi piuttosto sul perfezionamento della difesa. Successivamente ha parlato dei nuovi acquisti, in particolare di Modric , e ha commentato la partita di Coppa Italia .

Costacurta: "Modric? E' bastato poco per far innamorare i milanisti"

Su Modric: "Uno così vincente, con quello spirito e quella voglia può esserlo sempre: non è un caso che siano stati sufficienti due movimenti d’anca per far innamorare i milanisti. È bastato pochissimo per far capire cosa può dare. E San Siro è uno stadio diverso da tutti, emoziona anche se per anni hai giocato a Madrid. E lui lo era, l’ho visto coinvolto e colpito dall’accoglienza. Giocare una volta a settimana potrà agevolare le sue performance. E a livello personale mi fido di Boban che da trent’anni parla di Luka come una persona eccezionale oltre che come un fantastico campione"