Il Milan conferma il suo copione stagionale: approccio timido nel primo tempo, poi carattere e qualità nella ripresa. Contro il Como arriva un altro successo in rimonta, 2-1, che dà morale e continuità in campionato, ma non cancella le difficoltà iniziali della squadra. Ancora sottotono Santiago Gimenez, poco coinvolto nel gioco rossonero. Ma è davvero solo una sua responsabilità? A questa domanda ha risposto Billy Costacurta ai microfoni di Sky Sport: