Costacurta su Estupinan: “Sottovalutato. Non sarà Theo, ma è una via di mezzo”

L'ex leggenda rossonera Billy Costacurta ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del Milan. In particolare, ha fatto il punto sulla questione attaccante, consigliando di non prendere un calciatore “ingombrante”, ma di concentrarsi piuttosto sul perfezionamento della difesa. Successivamente ha parlato dei nuovi acquisti, in particolare di Modric, e ha commentato la partita di Coppa Italia.
Costacurta parla del Milan alla Gazzetta dello Sport: dalla difesa agli acquisti, ecco le opinioni dell’ex leggenda rossonera.
Costacurta su Estupinan: "Le sue prestazioni saranno migliori dell’ultimo Theo"—
Non proprio una prima impressione... Ho già avuto modo di apprezzarlo nel Brighton di De Zerbi: ha tecnica, forza, gambe da box to box. È un acquisto sottovalutato. Le sue prestazioni difensive saranno certamente migliori di quelle dell’ultimo Theo, davanti non sarà Hernandez ma è una via di mezzo".
