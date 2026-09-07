Alessandro Costacurta guarda con molto interesse il nuovo Milan di Amorim. L'ex difensore rossonero, intervistato dai microfoni di SportWeek, ha parlato delle ambizioni del diavolo nella stagione appena iniziata, indicando proprio Milan e Juventus tra le principali favorite per la vittoria dell'Europa League.

Milan, parla Costacurta

"Milan e Juventus sono favorite in Europa League e devono arrivare almeno in semifinale, per il resto occhio alle inglesi e in particolare al Bournemouth"

Secondo Costacurta, entrambe le italiano hanno l'obbligo di puntare almeno alle semifinali, cercando di vincere il trofeo per avere anche una scorciatoia per quanto riguarda la

L'ex rossonero ha spiegato di essere particolarmente incuriosito dal nuovo allenatore del Milan Amorim. Costacurta apprezza soprattutto la filosofia di gioco del tecnico portoghese e la sua volontà di mettere in difficoltà gli avversari attraverso il possesso palla e il rischio:

"Amorim mi intriga, vuole fare sbagliare l'avversario anche a costo di rischiare qualcosa e già solo per questo mi sta simpatico".

Costacurta inoltre ha voluto commentare la partenza di Rafa Leao, evidenziando come il portoghese non sia mai riuscito ad esprimere completamente il proprio potenziale durante gli anni in rossonero:

"A me spiace che Leao non abbia evidenziato tutte le sue qualità al Milan, dopo l'entusiasmo e l'energia iniziali si è messo in una comfort zone. Dar via una così e far giocare al suo posto Cisse, un ragazzo appena arrivato dalla Serie B, mi piace. Quest'anno guarderò il Milan più volentieri rispetto al recente passato". In chiusura, Costacurta ha voluto spendere alcune parole anche su Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan ad oggi sulla panchina del Napoli. L'ex difensore rossonero considera il tecnico livornese una scelta adatta per gli azzurri, soprattutto dopo il lavoro svolto in precedenza da Conte: "Allegri è l'uomo giusto per il Napoli soprattutto perché prima di lui ci ha lavorato Conte, fenomenale per strategia e cura dei dettagli. Max sicuramente è un grande allenatore, che sa far bene le cose. Poi a me non piace molto come fa giocare la squadra, ma è un altro discorso. Abbiamo un'idea diversa di calcio, però stiamo parlando di un allenatore con un palmares ricchissimo e quando vinci fai star zitti tutti".