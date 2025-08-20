Pianeta Milan
Costacurta promuove Gimenez: “Può essere il centravanti titolare in questo Milan”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan (getty images)
Costacurta parla del Milan alla Gazzetta dello Sport: dalla difesa agli acquisti, ecco le opinioni dell’ex leggenda rossonera.
L'ex leggenda rossonera Billy Costacurta ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del Milan. In particolare, ha fatto il punto sulla questione attaccante, consigliando di non prendere un calciatore “ingombrante”, ma di concentrarsi piuttosto sul perfezionamento della difesa. Successivamente ha parlato dei nuovi acquisti, in particolare di Modric, e ha commentato la partita di Coppa Italia.

Costacurta: "Non serve un centravanti ingombrante. Su Leao e Pulisic..."

Sull'attacco: "Io ho fiducia nei giocatori che ci sono già. Gimenez può essere il centravanti titolare di questo Milan, non vedo punte sul mercato che possano alzare così tanto l’asticella. Non c’è bisogno di un centravanti ingombrante. E non mi sorprenderei nemmeno di continuare con Leao e Pulisic coppia offensiva. Sono due giocatori veloci, scambiano, non offrono riferimenti agli avversari".

