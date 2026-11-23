Intervenuto negli studi di SkySport, l'ex rossonero Billy Costacurta ha voluto commentare la vittoria di ieri del Milan di Amorim contro il Frosinone
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Una ripresa davvero strabiliante da parte del Milan che, dopo la sosta per le Nazionali, torna in campo a San Siro battendo il Frosinone di Alvini per 5-1. Un Frosinone che, di per se, non ha fatto una bruttissima figura se non intatti gol presi nella ripresa.
Milan, le parole di CostacurtaA parlare della gara dei rossoneri è stato anche l'ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta che, intervenuto negli studi di Sky Sport come di consueto, ha voluto analizzare la gara fatta da parte dei rossoneri di Ruben Amorim.
L'ex difensore del diavolo ha voluto riferire parole molto positive per i rossoneri, sottolineando il buon cammino in campionato (a differenza di quello in Europa League):
"Il Milan sta facendo dei passi in avanti quasi in ogni gara. Diciamo in campionato, perché probabilmente c'è questa mentalità da far crescere in Europa. Però, in effetti, per quel che riguarda il campionato italiano, si stanno comportando bene, sembrano tutti coinvolti."
In modo molto particolare, Costacurta ha voluto sottolineare il senso di sacrifico, parlando di baricentro basso. Con i tre punti di ieri, i rossoneri si posizionano momentaneamente al 4 posto, a soli 3 punti dalla Roma di Gian Piero Gasperini:
"Anche oggi hanno saputo, in un certo senso, soffrire: si sono messi lì con il baricentro basso e dopo con quei giocatori, con la velocità di quei giocatori, se lasci tutto quel campo vai a soffrire, ed è quello che ha fatto il Frosinone".
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