Costacurta: “De Winter? Può crescere, ma il Milan dipende dalle…”

Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato del mercato rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole su De Winter:
Costacurta su De Winter: "E' sicuramente un ragazzo che è cresciuto e credo possa farlo ancora"—
De Winter per il Milan la convince?
"E' sicuramente un ragazzo che è cresciuto e credo possa farlo ancora. Il problema è questo: nel caso in cui riuscisse a salire ancora di livello potrebbe realmente far parte di una grande squadra. Il vero problema degli ultimi anni del Milan sono state proprio le prestazioni dei difensori e questo problema è risolvibile solo con le crescite individuali dei giocatori. Finché queste non cresceranno, il Milan non andrà da nessuna parte".
