Costacurta: “De Winter? Può crescere, ma il Milan dipende dalle…”

"E' sicuramente un ragazzo che è cresciuto e credo possa farlo ancora. Il problema è questo: nel caso in cui riuscisse a salire ancora di livello potrebbe realmente far parte di una grande squadra. Il vero problema degli ultimi anni del Milan sono state proprio le prestazioni dei difensori e questo problema è risolvibile solo con le crescite individuali dei giocatori. Finché queste non cresceranno, il Milan non andrà da nessuna parte".