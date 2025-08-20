Costacurta: “Coppa Italia? Mi sono piaciuti perché sembrava che si divertissero”

L'ex leggenda rossonera Billy Costacurta ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del Milan. In particolare, ha fatto il punto sulla questione attaccante, consigliando di non prendere un calciatore “ingombrante”, ma di concentrarsi piuttosto sul perfezionamento della difesa. Successivamente ha parlato dei nuovi acquisti, in particolare di Modric , e ha commentato la partita di Coppa Italia .

Costacurta: "Vedo solo cose positive a primo impatto. Con Tare e Allegri..."

Se ha seguito la Coppa Italia:"Sì, e con grande attenzione. L’impatto è stato molto positivo: la squadra ha creato tanto e ho particolarmente apprezzato l’atteggiamento, lo spirito. Mi sono piaciuti proprio perché sembrava che si divertissero. Ma su questo nuovo corso ho sempre avuto pochi dubbi: sono state scelte le persone giuste, non solo Tare come direttore sportivo e Allegri in panchina, ma anche i giocatori sono quelli che servono per tornare subito a giocare la Champions. A una prima impressione vedo solo cose positive".