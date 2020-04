Coronavirus – Ranieri come Galliani: “Serie A nell’anno solare”

NEWS SERIE A – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan ed oggi dirigente del Monza, qualche giorno fa, parlando della ripresa delle attività nel calcio post-coronavirus, ha lanciato un’idea innovativa: disputare la stagione di Serie A 2020-2021 da febbraio a novembre del 2020, di modo che si possa concludere la stagione in corso senza troppi patemi.

Oggi, parlando ai microfoni di ‘Radio Anch’io Lo Sport‘, in onda sulle frequenze di ‘Radio 1 Rai‘, anche Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, si è mostrato d’accordo con l’idea di Galliani: “Con il Mondiale 2022 che si giocherà in inverno, giocando nell’anno solare come proposto da Galliani avremmo più mesi per riprendere e sperare che nel frattempo questo virus si sia indebolito o che ci siano nuove cure”.

"E propongo di passare a cinque sostituzioni visto il logorio cui saranno sottoposti i giocatori. Anche se questo rimarrà comunque un campionato falsato dalla lunga pausa, è giusto che i titoli vengano assegnati sul campo", ha anche aggiunto, concludendo il suo discorso, Ranieri.